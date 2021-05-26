Вадим Гутцайт: «Деньги в Министерстве молодежи и спорта разворовывали годами»

Почему мы выбрали именно такой формат-неформат?



Вадим Гутцайт о развитии спорта, проблемах и финансировании

Во-первых, в прошлом власть была закрыта для людей. Сейчас все меняется. Такой формат может показать, что даже министр не боится говорить с людьми, не боится говорить перед камерами незаученные фразы, не боится быть неподготовленным к интервью, потому что мы с вами не знаем, как сложится беседа, в каком русле она пойдет, и кто какие вопросы поставить. Таким образом мы показываем людям, что мы открыты, что мы их слышим и готовы сотрудничать.

Почему мы выбрали такой формат для экспертов?

Иногда существуют болезненные вопросы, и пока они в этой бюрократической системе будут решаться, лучше напрямую спросить у министра, как это можно сделать правильно, быстро и с выгодой для страны и людей.

Почему мы выбрали такой формат для издания "Комментарии"?

Потому что мы – первое медиа, которое проводит беседу в таком формате. Это не интервью, а именно беседа. До сих пор такой формат был только на телевидении, а в онлайн медиа – мы первые.

"Открытость – это первое и самое главное"

Сегодня мы беседуем с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Наше общение проходит в непривычном формате – в детском, а за основу мы решили взять мультфильм "Остров сокровищ".





Гутцайт Вадим Маркович. Украинский фехтовальщик, саблист, олимпийский чемпион. Знак Зодиака – Весы. Женат. Характер – боевой. Может решить любую проблему. С 4 марта 2020 занимает должность министра молодежи и спорта Украины

"Комментарии": Вадим Маркович, расскажите, в каком состоянии вы получили в наследство отрасль, уже решили и уже смогли сделать? А дальше у нас пойдет живая беседа.

Вадим Гутцайт: Во-первых, я хочу вас поздравить с тем, что это первый такой формат, и вы это сделали, чтобы мы смогли встречаться и общаться. А вообще, поскольку я был спортсменом и тренером, то всегда был открытым. Я знаю все, что нужно делать для спорта, поэтому для меня открытость – это первое и самое главное. Это нужно для того, чтобы ко мне приходили спортсмены, тренеры, чтобы мы общались... Что касается того, над чем мы работаем... Знаете, очень не хочется говорить о том, что было...

"Комментарии": Потому что виноваты предшественники?

Вадим Гутцайт: Я не привык так говорить. Но если все-таки об этом говорить, то только тогда, когда передо мной будут сидеть люди, которые работали в прошлые годы. И о том, что они не сделали вообще и что ни пытались сделать будет правильно говорить им в глаза. А мне хочется рассказать, что мы уже сделали. Я считаю что нужно, чтобы в каждой отрасли работали специалисты, профессионалы, которые знают свое дело. Сегодня министерством руководит человек, который прошел все этапы физической культуры и развития спорта, который знает, что и как делать. К этому назначали министров по политическим взглядам. И приходили люди, которые не имели понятия, как действовать.

Теперь о том, что сделано. Мы сделали многое для спортсменов: подняли стипендии, назначили новые для неолимпийских видов спорта, создали условия для того, чтобы федерации развивались. Мы проводим эксперимент, когда для подготовки могут привлекаться федерации, брать на себя средства и тратить их так, как считают нужным. Началась программа президента "25 спортивных магнитов". Мы начали строить спортивную инфраструктуру. Это то, без чего спорта в Украине быть не может.

К соревнованиям много федераций, команд и спортсменов готовятся за рубежом. Это происходит из-за того, что в Украине нет спортивных олимпийских баз такого уровня, чтобы готовиться к чемпионату мира и Европы и главного старта – олимпийских игр. Поэтому и едут за границу. А нам нужно создать такие условия в нашей стране. Также нам нужно сделать лучше условия для занятий в детских спортивных школах. Потому шаг спортсмена начинается именно оттуда. Сегодня не хватает спортивных залов, оборудования. Поэтому мы работаем над этим. Сделано уже немало. Но я могу много говорить, нужно, чтобы об этом сказали другие люди.

"Профильное министерство спорта необходимо нашей стране"

"Комментарии": А нужно ли это Министерство вообще? То есть, уровень это высокий. Может, пусть будет служба, или комитет?

Валерий Сушкевич: Я хочу сказать, что мы сейчас живем в эпоху, когда исчезает здоровье всего человечества и Украины.

Мне много лет, я прошел жизнь от немощного ребенка, который передвигался на костылях и на тележке, – до двукратного чемпиона Советского Союза. Поверьте, несмотря на то, что мне скоро 60 лет, я с вами еще поборюсь на руках и проплыву километр в море. Поэтому я знаю, что значит физическая культура и спорт для здоровья.

Справляется ли у нас Министерство здравоохранения со здоровьем нации? Я лучше промолчу, и не буду комментировать. Профильное министерство спорта необходимо нашей стране.

Сейчас отрасль возглавляет олимпийский чемпион, человек, который на уровне спортивных баз работал руководителем. Большим достижением Гутцайта является то, что он восстановил и реанимировал Министерство молодежи и спорта Украины. Это его заслуга.

Пойдем дальше. В 2020 году Верховная Рада сказала, что забирает у многих отраслей кусок финансирования, потому что надо сделать антиковидный фонд. Забрали. Я пришел к министру и сказал, что это конец. Дальше не будет ни спорта, ни физической культуры. Он говорит: "Подождите". А я говорю: "Чего ждать?". Он отвечает: "Валерий Михайлович, я работаю, подождите". И через неделю он говорит: "Я лично разговаривал с премьером, и он мне сказал, что часть средств, которая нужна для того, чтобы отрасль работала в условиях пандемии, он вернет". Простите, обещанного три года ждут.

Вадим Гутцайт: Я слышал многих министров и депутатов. И там, где бушует эпидемия... разве возможно вернуть деньги? Но к лету начали возвращать. И в прошлом году мы собрались и стали работать. Олимпийцы, паралимпийцы, министерство – поработали и вернули тот объем финансирования, который требуется.

Также хочу обратить внимание на питание. Я не буду говорить о питании спортсмена и тренера. Иногда спортсмены питались, а тренер, простите, подъедал. Потому что ему на это выделялось меньше средств, чем спортсмену, а министр поднял финансирования на питание вдвое.

Вы поднимаете много вопросов о том, что было сделано. Но это же должны были сделать до того, как я пришел. Это основное для подготовки. Министры еще ко мне должны были это понять.

Валерий Сушкевич: Я не говорю, что до Вас никто ничего не делал, но ваши коллеги-предшественники были заложниками ситуации. Друзья, у спорта забрали спортивную медицину – ее передали Минздраву. А там она никому не нужна. Я обращал внимание всех предыдущих министров на то, что надо вернуть спортивную медицину в спортивную отрасль. И Вадим Гутцайт это сделал.

Вадим Гутцайт: Спортивная медицина должна быть в спорте. Тренеры должны питаться. Я понимаю, каким должен быть каждый шаг. Это для нас с вами главное. Мы работаем, чтобы создать все необходимые условия для детских спортивных школ, чтобы наибольшее количество людей занималась спортом. Но шаг за шагом нужно делать еще больше. Мы не можем остановиться.

Валерий Сушкевич: Я хочу задать такой вопрос. Вот вы сказали об инфраструктуре. Тем не менее, какой уровень Вашей позиции государственной политики по вопросу доступности для людей с инвалидностью? Например, воин на Востоке Украины потерял руку, ногу, зрение, пришел в бассейн. Будет ли для него доступен этот спортивный объект в тех "магнитах", о которых говорил президент?

Вадим Гутцайт: Спасибо за вопрос. Всего "магнитов" 25. Возможно, один из них будет перестроено для личных нужд. Есть олимпийская база в Конча-Заспе. Но после того, как наша база была оккупирована в Евпатории, летней базы, обеспечивающей возможности всех паралимпийцев, у нас нет.

"Государству очень сложно поддерживать на 100% все виды спорта"

"Комментарии": Давайте спросим у Артема Почтарева, который является "первой ракеткой" по бадминтону в Украине. Можете ли Вы сказать от имени всех спортсменов: да, мы чувствуем изменения?

Артем Почтарев: Я доволен тем, что я сейчас здесь и могу высказать свою точку зрения. Я слышал о "25 магнитах".

Я жил в Харькове и недавно переехал в столицу. За эти полгода у нас появилось два профессиональных клуба. Туда можно приглашать европейцев, проводить соревнования, а также приводить детей.

"Комментарии": Это сделало Министерство?

Артем Почтарев: Нет. Это сделала Федерация. Я уже давно в бадминтоне. За три года стало очень заметным то, что сделала Федерация. Сейчас это уже стало похоже на какую-то систему. Да, она не идеальна, но за три года она начала развиваться. Это отметил детский тренер. Он сказал, что за эти годы, наконец, детский и юношеский спорт стал похожим на профессиональную структуру, которая сможет прогрессировать и дальше.

"Комментарии": Часто звучат претензии касательно того, что в Украине спорт превращают в частное дело, что государство отстранилось от финансирования и поддержки спорта и все легло на плечи спонсоров, которые есть в Федерации.

Вадим Гутцайт: Во-первых, это очень хорошо, когда есть спонсоры. Государству очень сложно поддерживать на 100% все виды спорта.

"Комментарии": А как Вы ставите приоритеты?

Вадим Гутцайт: Согласно результатам. У нас в 1996-м и 2000-х годах не было медалей на Олимпийских играх. Когда в 2001 году я стал главным тренером сборной команды Украины, то увидел, что средств на финансирование команды недостаточно. Тогда президент Федерации фехтовальщиков Сергей Александрович Мищенко взял это бремя на себя. Он выделял много средств для того, чтобы мы ездили на соревнования. Когда мы начали получать награды на Олимпийских играх, финансирование увеличилось. Вы же понимаете, сколько олимпийских видов спорта, сколько неолимпийских видов спорта... Сколько надо выделять средств на параолимпийский и на массовый спорт. На все денег не хватает. Поэтому есть приоритетность.

Когда мы видим (сейчас говорим о бадминтоне), что существует президент Федерации, имеются спонсоры, которые финансируют и начинают развивать детские и юношеские спортивные школы, и это дает результат, государство начинает все больше выделять средств на этот вид спорта.

"Комментарии": То есть, у Министерства и государства нет приоритета развития? Вы идете уже от обратного. Если люди сами начали что-то делать, то вы присоединяетесь?

Вадим Гутцайт: Приоритет развития есть. Но есть и условия: не только "ждать" средств от государства, но и находить финансирование.

"Комментарии": Но тогда нет системы популяризации того или иного вида спорта среди молодежи. Уж исторически сложилось, что у нас есть бокс, футбол, когда-то был хоккей, и все... Мы не можем развивать другие виды спорта, потому что у государства нет этих приоритетов. Власть не знает, какими видами спорта молодежь будет восхищаться через десять лет, или, возможно, вместо спорта дети будут смотреть исключительно на таких блогеров, как Ивангай. Сидит вот 25-летний парень, по которому не скажешь, что он любит спорт, но у него более 10 млн подписчиков. И это люди от 16 до 25 лет. Это все молодежь, которая предпочитает гаджеты, а не спорт.

Вадим Гутцайт: Хочу отметить, что Министерство занимается политикой спорта и помогает в подготовке к Чемпионату мира, Европы и Олимпийских игр. А развитие каждого вида спорта лежит на Федерации. Именно она должна находить средства и формировать приоритеты.

"Игры непокоренных" – это инструмент реинтеграции"

Оксана Горбач: "Игры непокоренных" – это соревнования для участников боевых действий, военнослужащих или ветеранов, которые получили травмы, ранения и признаки инвалидности, выполняя служебные обязанности в зоне боевых действий. Спасибо, что поддерживаете движение ветеранов и участников боевых действий. Я хотела сказать об олимпийской базе в Конча-Заспе, где тренируется наша сборная. Спорт для участников боевых действий – это инструмент реинтеграции. Сейчас есть два международных проекта, в которых принимает участие Украина: "Игры непокоренных" и "Игры воинов". Вторые организованы американской стороной, и уже в 2021 году Украина примет в них участие. Они состоятся в Орландо. Это также игры для участников боевых действий, но в этих видах спорта запрещено участвовать тем, кто имеет профессиональные достижения. То есть членов олимпийских сборных и параолимпийских сборных не допускают к соревнованиям. Игры – это инструмент социальной реинтеграции. Мы видим эффект от спорта. У людей улучшается моральное и физическое состояние. А посредством адаптивных спортивных соревнований участники боевых действий снова могут стать героями. Кроме того, это и вопрос трудоустройства.

Когда мы начали готовить сборную с "Игр непокоренных" на олимпийской базе в Конча-Заспе, то столкнулись с интересным вопросом. На этой базе тренируются фехтовальщики на колясках, то есть паралимпийская сборная. Мы для них забронировали два номера, которые адаптированы под нужды людей на колясках. Но когда наши участники заехали, оказалось, что их коляски не влезают в дверь. Поскольку у людей, которые имеют проблемы с детства, узкий таз и, соответственно, более узкие тележки. Наши же ребята получили травмы не в детстве и имели хорошие физические параметры. Поэтому их коляски не проходили. Мы подняли этот вопрос, и уже ко вторым сборам руководство перестроило номер под потребности наших участников. Были расширены двери, демонтированы лестницы в ванной комнате. Надеюсь, еще несколько номеров будут адаптированы под наших участников. Но проблемы инфраструктуры существуют! В Киеве, например, нет адаптированных под них бассейнов.

"Комментарии": Будет бассейн?

Вадим Гутцайт: Вы хотите, чтобы я за год сделал все!

"Комментарии": Почему за год? Вы должны уйти через год?

Вадим Гутцайт: Вопрос о доступности "магнитов". Я уверен, что во всех "магнитах" и спортивных объектах должна быть возможность для участников боевых действий приходить и заниматься спортом.

"Комментарии": Оксана, как Вы думаете, что именно должно сделать Министерство молодежи и спорта? Какова его ключевая функция в ближайшие год или два?

Оксана Горбач: Я хотела бы сказать, что существующая инфраструктура и имеющиеся виды спорта в Украине развиваются весьма ограничено. Если мы говорим о беге на колясках, то это легкоатлетическая дисциплина. Там очень дорогостоящее оборудование: не менее 3000 евро, а есть еще дороже. Но участники с ограниченной мобильностью могут участвовать в легкой атлетике именно в этом виде спорта. Существуют же сидячие велосипеды, лежащие велосипеды и тому подобное. Есть адаптивные виды спорта, в которых у нас нет тренерского состава и оборудования.

Проблема в том, что есть такой вид спорта, который мы называем ветеранским, где не будет медалей на олимпийском или паралимпийском фронте. Есть участники, которые приходят, берут лук в руки и показывают уникальные результаты. Участник "Игры Непокоренных" в Сиднее Сергей Шимчак сейчас пробует себя в паралимпийском спорте и демонстрирует неплохие результаты. Это собственное признание и возможность профессионального развития. Но не во всех видах спорта так будет. Например, баскетбол. Там очень дорогостоящее оборудование. На сегодня адаптивные залы есть только в трех заведениях Киева.

Мы хотели бы услышать совет, каким образом мы можем взаимодействовать с имеющейся инфраструктурой или строить новую, для того, чтобы развивать виды спорта, где в ближайшие 5 лет не будет медалей. Они не покажут те результаты, на которые рассчитывает Министерство молодежи и спорта. Однако нам нужны оборудование, инфраструктура, тренеры, и, конечно, медицина. Ведь у большинства участников есть контузия, посттравматические симптомы, им нужно принимать лекарства... Мы сотрудничаем с центром спортивной медицины и его руководителем. Мы имеем поддержку, но понимаем, что нужно повышать профессионализм спортсменов, тренеров и медицинских работников для обеспечения людей, получивших травмы в зоне боевых действий.

"Министерство должно регулировать деятельность спортсменов"

"Комментарии": Здесь острый вопрос от наших подписчиков: "Если не учитывать частный сектор, спортивные залы, то государство практически узурпировало управление спортом в стране. Многие тренеры даже не имеют возможности организовать учебно-тренировочные выезды без согласования с Министерством. Это вызывает дополнительные сложности, в частности, в общении с чиновниками, и забирает много времени. Как можно исправить эту систему и можно ли вообще?

Вадим Гутцайт: Я не понимаю этого вопроса. Если это официальные Чемпионаты, официальные старты, где Министерство выделяет средства, то нужно сотрудничать с Федерацией. Но если соревнования частные, то никаких согласований не надо.

Мои дети – спортсмены. Случается, что мы платим какой-то взнос, и они едут с тренером на соревнования. И нет никаких вопросов и замечаний.

Валерий Сушкевич: Можно я немного добавлю к тому, какая роль Министерства. Вот, например, спортсмен выезжает на соревнования в Россию – страну-агрессор. Должна быть какая-то регуляторность со стороны Министерства в этой сфере? Должна. Это первое.

Второе: кто несет ответственность за то, что спортсмен не умрет во время соревнований? В паралимпийском спорте был случай, когда один клуб без "узурпации" Министерства повез за границу команду и спортсмен скончался. Медицинского допуска к соревнованиям не было. Спортсмен умер, потому что его нельзя было допускать к соревнованиям. Есть масса моментов, требующих регламента, установленного и Федерацией, которая должна нести ответственность, и Министерством. Поэтому я немного не согласен с коллегой, который так ставит вопрос.

"Система построена на том, чтобы воровать. Если говорят, что не воруют, значит, они в системе"

"Комментарии": К нашей беседе присоединяется политтехнолог и политический эксперт Алексей Голобуцкий. Что ты скажешь о политике, спорте, молодёжной политике?

Алексей Голобуцкий: Интересно. По своей профессии я часто работал практически со всеми властями, начиная с Кучмы. С одним из министров молодежи я учился, а с другим дружу. Часто бывал на встречах министров спорта и молодежи, да и вообще министров. Все разговоры так и начинаются: предшественники воровали, а мы так делать не будем. Я помню, когда я пришел от Новака (Славомир Новак – бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши, исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины, — ред.). Он поляк, он точно не будет воровать. А потом мы понимаем, что случилось в нашей стране.

"Комментарии": Сейчас в Министерстве воруют?

Алексей Голобуцкий: Конечно, воруют. Система построена на том, чтобы воровать. Если говорят, что не воруют, значит, они в системе.

Вадим Гутцайт: Я уже говорил, что не буду говорить о своих предшественниках. Если только глаза в глаза. Я так привык. Я воспитывался на улицах и знаю, как это должно быть. Да, есть случаи, и с этим надо бороться. Нужно время, чтобы с этим покончить. Если это делали годами, то за один год это прекратить невозможно.

"Комментарии": Как считаете, какой процент был украден, если взять в среднем?

Вадим Гутцайт: Нужно, чтобы об этом говорили правоохранители. Проводится аудит, и мы делаем выводы. Сейчас мы сделали выводы в Министерстве и нашли ошибки.

"Комментарии": Где была ошибка?

Вадим Гутцайт: Была ошибка в Федерации, где расходовались средства. Мы отрабатывали, и они платили штрафные санкции.

"Комментарии": Оплачивался сотрудники Министерства?

Вадим Гутцайт: И Федерация платила. Для меня очень важно, чтобы средства были потрачены по назначению, чтобы не воровали деньги на закупках. Есть вопросы, на которые правоохранители обращают внимание.

Алексей Голобуцкий: Какая уникальная роль Украины? Разрабатывается ли какая-то стратегия? Нужен ли приоритет в развитии спорта?

Вадим Гутцайт: Когда началась пандемия, мы увидели, сколько людей начали заниматься спортом, двигаться, потому что им нечего делать. То есть стратегия Министерства – это двигательная активность людей. Чем больше людей будут заниматься спортом, тем больше с них будут брать пример дети, и тоже начнут заниматься. Ребята, вернувшиеся с войны, тоже начнут. Стратегия – привлекать все больше и больше людей к спорту.

"Комментарии": А как их мотивировать?

Вадим Гутцайт: Во-первых, для того, чтобы популяризировать спорт, мы сотрудничаем со многими каналами. Вот недавно на самом высоком уровне прошел чемпионат по бадминтону. Но это, к сожалению, практически никто не высветил. Нам важно, чтобы спортивные сюжеты проходили в новостях.

Все начинается с популяризации. Люди видят, что даже во время пандемии они могут куда-то прийти и позаниматься спортом. Также важно доносить к людям, что у нашей страны есть много заслуг, много чемпионов. Нам нужно сделать так, чтобы вернуться в рейтинги и снова получать медали. Это должны видеть дети.

Алексей Голобуцкий: Но разве это реально на фоне того, что происходит? Например, идет война. И, возможно, будет продолжаться еще 10 лет.

Вадим Гутцайт: Я настроен положительно. Говорю откровенно, если не верить в это, то ничего не получится. Никто не верил, что в Украине будет проводиться Евровидение. Но страна взяла на себя эту ответственность.

Алексей Голобуцкий: Я тоже человек из Советского Союза. Я тоже помню мотивацию. У нас не было Ивангая, Дудя.

Вадим Гутцайт: Считаете, что у наших детей нет мотивации?

Алексей Голобуцкий: Нет. Это очевидно.

Вадим Гутцайт: Когда моя дочь видит, что моя жена занимается спортом, у нее тоже уже есть мотивация. Когда мой сын видит, как я занимаюсь спортом, то он тоже это делает. Проблема – не в детях, а в нас. Именно мы должны мотивировать.

"Сегодня надо научиться сочетать гаджеты и спорт"

"Комментарии": У нас не хватает пропаганды?

Вадим Гутцайт: Ну, если родители не хотят, чтобы их дети занимались спортом, не дают им шансов ним заниматься... Почему все перекладывается на Министерство? Почему мы сами не делаем шагов? У нас есть цель – сделать. У нас есть вопросы, и есть проблема.

Алексей Голобуцкий: Какой вопрос стоял остро 20 лет назад? Не хватало денег. А теперь? Ничего не изменилось. Понятно, что мы никогда не будем Германией. Но надо поменять приоритеты. Через 10 лет мы снова соберемся, опять не будет хватать денег, и мы снова будем говорить о том, что мы хотим?

Гаджеты сейчас – это нормально. Но сегодня надо научиться сочетать с ними спорт. Но есть еще один нюанс: на Западе сходить в спортивный клуб стоит дешевле, чем у нас. Конечно, государство никоим образом это не решит.

Посмотрите на тренды в ютубе! Там нет никаких украинских или даже мировых мероприятий. Там другой приоритет. Как вы видите это? Как осовременить подход к молодежи? Мы уже сейчас их не понимаем. А через несколько лет разрыв будет огромным. Мы их не изменим. Поэтому надо под них подстраиваться.

Вадим Гутцайт: Хочу отметить, что для подготовки команд к Чемпионату мира и других чемпионатов – денег достаточно. Особенно в этом году. Если вам интересно – посмотрите, сколько средств тратят детские спортивные школы. Давайте после пандемии пойдем с вами на сессии и посмотрим, сколько детей занимается спортом. Не хватает залов. Ко мне приходили тренеры и говорили, что нет времени, потому что залы заняты.

Относительно популяризации спорта – да, надо этим заниматься как можно больше, надо популяризировать спорт.

"Сегодня в медиапространстве нет спорта"

"Комментарии": Дело в том, что мы не знаем наших чемпионов. Я – в прессе, и то их не знаю. Что уж говорить о других?

Вадим Гутцайт: Вот хотя бы Билодид... (Дарья Билодид, дзюдоистка, – ред.) В 16 лет она была первым лицом в этом виде спорте. Это просто модель. Она очень красивая. Так покажите ее!

Валерий Сушкевич: Сегодня в медиапространстве нет спорта. Нет ориентиров, которыми бы восхищались дети.

У меня есть сын, ему 14 лет. Он посмотрел мой фотоальбом, и, увидев меня в 16 лет, когда я тренировался, стал тренироваться сам. Даже сказал, чтобы я забрал у него на несколько дней компьютер, чтобы тот его не затягивал.

Алексей Голобуцкий: Вопрос не в гаджетах. Этот инструмент используется очень часто единолично. Когда вы говорите, что вы отнимете гаджет, дети не воспринимают эту вещь как нечто важное, как ваш подарок ... Для них это обычное устройство.

Вадим Гутцайт: Я работал при всех президентах и министрах, которые были, я прошел большой путь. И, глядя вам в глаза, скажу, что сейчас президент все больше и больше уделяет внимания спорту, потому что он сам им занимается.

В этом году нужно построить определенное количество заведений, чтобы люди могли заниматься. Еще есть много моментов, которые мы обсуждаем с президентом.

"Комментарии": Вопрос, который мы не можем не задать, это адаптация к жизни профессиональных спортсменов после окончания их профессиональной карьеры. Вот, например, человек много учился, много внимания уделял тренировкам...

Вадим Гутцайт: Да, это я.

"Комментарии": Нужно идти в Министерство? (смеется – ред.)

Вадим Гутцайт: А кто хочет оставить спорт? Есть много вакансий тренеров. Я тоже начинал с 100 долларов в месяц. Затем был результат и уже 300 долларов. После соревнований я уже хотел 2000 долларов.

"Комментарии": Есть в Министерстве такая программа адаптации профессиональных спортсменов к жизни вне тренировок?

Вадим Гутцайт: Программы нет. Но мы привлекаем всех. Тем, кто хочет покинуть спорт и стать тренером, Федерация помогает: есть вакансии и конкурсы, где можно получить должности. Системности в этом нет. Это выбор каждого человека: покинуть спорт или нет.

Валерий Сушкевич: Если спортсмен закончил большую профессиональную карьеру, после этого он имеет пожизненную стипендию. Это призеры олимпийских и паралимпийских игр. Это то, что сделало Министерство.

"Комментарии": Вы официально подтверждаете, что президент ежедневно занимается спортом?

Вадим Гутцайт: Да. Я в этом уверен.

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