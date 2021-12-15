Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко: В политику играют во время выборов, дальше нужно работать



















– Виктор Гольдский. Добрый день, сегодня мы находимся в Житомире в гостях у председателя облгосадминистрации Виталия Ивановича Бунечко. Будем обсуждать проблемы, перспективы развития. В гостях у нас эксперты: Александр Николаевич Ющенко, директор ЧП мебельная фабрика "Мирт", ЧП "Галекс-Агро", депутат областного совета, Александр Николаевич Зарицкий, эксперт в области медицины, Александр Вербицкий, политический консультант, автор книг по проблемам современных коммуникаций.

Виталий Бунечко - фото "Комментарии"

"Предложение возглавить Житомирскую областную государственную администрацию было достаточно неожиданным, но я с честью принял его"

– Виктор Гольдский. Виталий Иванович, расскажите о себе, кто такой губернатор Житомирской области, что он за человек?

– Виталий Бунечко. Здравствуйте. Человек как человек: две руки, две ноги, голова. Я скажу, что когда в обед прогуливаюсь по улице Михайловской, люди бегут: "Боже, это вы?" Не понимаю, чем я отличаюсь, просто сегодня занимаю должность председателя государственной администрации. Как и все пошел в школу, поступил в университет, окончил, потом 23 года прослужил в органах государственной безопасности и вот более 2х лет занимаю должность головы облгосадминистрации. Так коротко о моих 48 годах жизни.

– Виктор Гольдский. А если более подробно об ощущениях, эмоциях, что может вас расстроить, какие действия подчиненных?

– Виталий Бунечко. Я достаточно стрессоустойчив, меня непросто вывести из себя. Что касается рабочего поля, то очень раздражает непрофессионализм. Если ты пришел, согласился и хочешь работать, ты должен иметь профессиональную подготовку, сам должен учиться, развиваться. Я требователен к себе и требователен к подчиненным.

– Виктор Гольдский. Какие ваши личные сильные и слабые стороны, если вы – обычный человек у вас же есть слабые стороны, несмотря на то, сколько лет вы служили?

– Виталий Бунечко. Да, сразу о слабых сторонах. Наверное, они есть, у меня есть привычки, которые не нравятся кому-то. Самому себе характеристику давать не совсем корректно, я еще раз говорю, обычный человек.





– Виктор Гольдский. Недавно вы женились, это ваша первая женитьба была?

- Виталий Бунечко. Нет, это у меня второй официальный брак, от первого у меня есть дочь, которой 23 года. Она работает уже окончила университет и в одном из государственных органов. Это мой второй брак, я в прошлом году женился. Когда я отчитывался в прошлом году о работе, то сказал, что больше всего мое достижение — это моя женитьба.

– Виктор Гольдский. Вы житомирянам не говорите об этом, потому что они подумают, что вы ничего не делаете: приехали, женились и уедете.

– Виталий Бунечко. Я же говорю, что это победа на личном фронте, и это моя личная победа в прошлом году.

– Виктор Гольдский. Расскажите о жене.

– Виталий Бунечко. Жена у меня львовянка, проживает в Киеве.

– Виктор Гольдский. Как у вас подписана жена в телефоне?

– Виталий Бунечко. Душа моя. Так получилось, что мы решили съехаться. Три года назад так случилось, что Алена переехала в Киев, через два месяца с половиной я уехал работать в Мариуполь. Это была стрессовая ситуация, потому что мы до этого встречались, что-то планировали, наша женитьба была отсрочена именно поездкой на Восток, я должен был возглавить Донецкое управление Службы безопасности Украины. Я с честью это принял и 9 месяцев находился там. А потом мы официально оформили наши отношения, на двух Бунечко стало больше, потому что у нас еще есть замечательный сын, которого мы воспитываем, ему 11 лет.

– Виктор Гольдский. Чем жена занимается?

– Виталий Бунечко. Она имеет отношение к ресторанному бизнесу, у нее есть часть в одном из ресторанов Львова, этим она занимается. Как я говорю, первое дистанционное управление своим бизнесом начала моя жена, когда перебралась в Киев, это был первый опыт, а дальше уже весь мир за ней перебрался на дистанционное управление, потому что возникла уникальная ситуация с COVID. Впервые я видел совещания в Скайпе, отчеты в телефоне, и это уже за последние три года так управление осуществляется.

– Виктор Гольдский. А как вы с женой познакомились?

– Виталий Бунечко. Мы познакомились на вечеринке у моего близкого друга, нас никто не знакомил, я сам подошел, набрался смелости и так классно все сложилось. Когда мы познакомились, всю ночь прогуляли по Львову, проговорили и так началось наше общение, на выходные я летел во Львов, или жена приезжала в Киев. Съехались, но жизнь на два города – это была проверка наших отношений. Когда мы фактически только съехались, я понимаю, насколько непросто было Алене в Киеве, мне было непросто по-своему в Мариуполе, потому что я всю жизнь прослужил до этого в центральном аппарате Службы безопасности Украины и это был вызов для меня, для того, чтобы понять, что происходит на Востоке, нужно там прослужить. Меня очень раздражают диванные эксперты, никогда там не бывшие, которые начинают рассказывать, что нужно сделать для жителей Донбасса. Нужно пожить жизнью жителя Мариуполя, когда у тебя в 15 километрах линия разграничения, знать, что такое блокпосты.

– Виктор Гольдский. Как вы оказались в кресле руководителя области?

– Виталий Бунечко. Достаточно неожиданно. В день инаугурации президента получил телефонный звонок с Банковой: меня приглашали на Банковую. Я доложил на тот момент Грицаку, что меня вызывают тогда еще в Администрацию президента, сел в автомобиль и с утра уже был там. На самом деле, предложение возглавить Житомирскую областную государственную администрацию было довольно неожиданным, но я с честью принял его и уже 2 года нахожусь именно на этом посту.

– Виктор Гольдский. Вы говорите, неожиданным было предложение. Когда вы ехали в Администрацию президента, вы представляли, что вам предложат что-то другое?

– Виталий Бунечко. Я был уверен, что это будет в рамках деятельности СБУ. Когда я услышал предложение возглавить Житомирскую областную государственную администрацию, это было для меня совершенно новое направление, но я не колеблясь согласился. Это новый вызов, новый диапазон, уже были примеры, где мои коллеги возглавляли областные государственные администрации успешно или нет, это не мне оценивать, но я понял, что сотрудники Службы безопасности могут возглавлять областные государственные администрации.

– Виктор Гольдский. Вы советовались с женой или близкими, нужно ли оно вам?

– Виталий Бунечко. Вы знаете, я – человек военный, воспринимаю задачи обязательными к выполнению, поэтому не колебался, просто поставил в известность жену и родителей. Я очень опираюсь на мнение своего отца, который сейчас на пенсии, он — украинский дипломат. Поставил в известность, что я принял такое предложение, пошла процедура оформления и 8 августа 2019 года указом президента меня назначили главой областной государственной администрации.

– Виктор Гольдский. Кто вас рекомендовал президенту?

– Виталий Бунечко. Насколько я понимаю, рекомендовали в ближайшем окружении президента.

– Виктор Гольдский. В интернете есть версии, что это по линии Коломойского или по линии Юзика.

– Виталий Бунечко. Сразу о Коломойском скажу, что такой странной версии не слышал,. Действительно, у меня брат работает в "Укрнафте", работает давно, но он не работает у Коломойского. Такая связь довольно странная, но пусть это будет на совести тех неблаговидных журналистов. С Юзиком мы действительно знакомы, но точно он не имел отношения к назначению меня на этот пост. Сейчас он – народный депутат, и мы периодически общаемся, поддерживаем товарищеские отношения, но я точно знаю, что он к моему назначению не имел никакого отношения.

"Я никогда не говорил, что все что было до нас, – было плохо"

– Виктор Гольдский. Когда вы приехали в Житомирскую область, с чем столкнулись, какие болезненные проблемы на вас сразу свалились?

– Виталий Бунечко. Вы знаете, рухнуло очень много работы, потому что работа главы облгосадминистрации отличается от того, чем я занимался 23 года, поэтому мне нужно было немало учиться, расширять кругозор. Когда я услышал предложение возглавить Житомирскую область, начал ее изучать, начиная от Википедии и так далее. Это не проблемы, это управление государственным аппаратом, это новые вызовы, нарративы, поставленные Офисом президента, это анализ предыдущей деятельности. За 2 года достаточно многое сделано.

– Виктор Гольдский. Вы, наверное, сделали аудит, что там "натворили" ваши предшественники?

– Виталий Бунечко. Я достаточно осторожно всегда говорю о предшественниках, это пусть будет на их совести, тех, кто это творил. Я не апеллировал к предшественникам, единственное мне было удивительно, почему стадион строился 11 лет, это "Полесье". Я, честно говоря, находился в должности 11 суток и когда мы находились на стадионе "Спартак", фактически футбольные болельщики подловили на слове, вы достроите ли стадион. Мне казалось, что глава облгосадминистрации может любой вопрос решить одним телефонным звонком и, конечно, я для фанатов сказал, что стадион действительно достроим. Когда мы подняли документы, я начал разбираться и смотрел на тот бедлам, который творился с 2008 года. Я ужаснулся, потому что не было разрешительных документов, очень много шума. Я уже не говорю, что его начали строить с 7 миллионов гривен в 2008 году и окончательная стоимость стадиона, который мы уже ввели в эксплуатацию 25 марта, — 169 миллионов.

Когда один из блоггеров сказал, что ему житомирский стадион напоминает определенный ломбард, когда нужны деньги, то чиновники увеличивают стоимость стадиона. Этот вопрос к правоохранителям, проводились соответствующие экспертизы, сегодня у нас есть стадион, и есть команда, которая вернулся через 13 лет на родную арену. Сегодня "Полесье" играет довольно успешно в Первой лиге, сейчас появился генеральный спонсор, который финансирует. Дай Бог, чтобы команда вышла в высший эшелон.

Другой проект, это крыша в школе в Апрельском – 1,3 млн гривен. Что такое 1,3 млн в областном бюджете?

Я столкнулся с тем, что это целая процедура, депутатский корпус, который должен все утвердить. Я всегда в другую сторону отматывал, искал, где вне закона, а тут должен был выстроить работу, которая абсолютно по букве закона. До сих пор мы находимся в судебных спорах с подрядными организациями, не выполнившими свои работы. Это не только о "Полесье", но и о других проектах, компаниях, которые строили санатории, которые мы достраиваем. Я никогда не говорил, что все, что было до нас, было плохо. Нужно брать лучшее, добавлять еще лучшее, нужно говорить следующим поколениям, чтобы они лучшее нанизывали как бусинки.





– Виктор Гольдский. Вы сказали, что когда требовались средства, то увеличивали сметную стоимость стадиона. Если вам понадобятся средства, где будете брать? Уже нечего увеличивать, уже все достроили.

– Виталий Бунечко. Сейчас изменилась государственная стратегия. увеличен размер прямых государственных субвенций, которые сейчас приходят в область. Я скажу, что огромные средства за последние два года вообще инвестированы в Житомирщину. Это только начало, у нас амбициозные планы и самое главное, мы не просто будем строить, мы будем достраивать, потому что держать недостроенный стадион, то зачем нужно было его строить? Получить множество недостроенных амбулаторий, которые мы сейчас достраиваем, для чего их нужно было начинать строить? Для того чтобы растягивать это на целые этапы?! Поэтому мы не просто строим, мы достраиваем, вводим в эксплуатацию. Но очень много сил и энергии забирают суды. Это меня раздражает, бессовестность людей, которые просто хотят из воздуха получить средства, меня раздражают судьи, принимающие решение. Меня раздражает, когда на белое говорят черное, когда незаконные решения постановляют "Именем Украины", я буду об этом говорить всегда. Меня раздражают судьи в Овручском районе, отпускающие древесину, которую арестовывают правоохранители. Мы никоим образом не влияем на судебную ветвь власти, но нужно быть гражданином нашего государства, общества, а не быть просто человеком, который видит закон однобоко.

– Виктор Гольдский. Что такое Житомирщина в структуре экономии Украины? Если человек говорит "все, я устал, не буду работать в Киеве, хочу на пенсию и уехать в спокойное место". Почему он должке выбрать Житомирскую область?

– Виталий Бунечко. В Житомирской области мы создаем супер благоприятные условия для жизни и для бизнеса. Мы искореняем мелкое вымогательство, которое было в государственных органах. Мне приятно, что в конце концов "перезагрузился" Госгеокадастр – это орган, наживавшийся на национальном богатстве, на земле. ГАСИ – орган, который также какие-то насчитывал себе квадратные метры. Авторитетное издание Doing Business назвало Житомирскую область регионом, наиболее благоприятным для ведения бизнеса. Я хочу заверить, что ни правоохранительные органы, ни aискальная служба, ни проверяющие органы не будут ставить палки в колеса, я всегда повторяю, что мне не нужно помогать бизнесменам, основная задача — не мешать. И в случае, если кто-то захочет прийти и "подсказать" бизнесменам в Житомирской области, как им нужно вести бизнес, то, поверьте, что нам хватит сил помочь соответствующим людям из органов, возможно, фискальных служб, множеству проверяющих служб пойти на выход и податься выращивать картофель.

– Виктор Гольдский. Скажите, пожалуйста, это Житомирская область дотационная?

– Виталий Бунечко. Нет, Житомирщина — не дотационная область. По существу, у нас уникальный регион, нас называют маленьким Уралом, у нас много полезных ископаемых и первое, с чем пришлось наводить порядок, это с янтарем. Это была первая задача президента, которая была поставлена. Вообще, мое представление происходило в Олевске, это было довольно неожиданно для многих. Почему Олевск? Я сейчас немного раскрою секрет. Когда мне утром позвонили по телефону с Банковой, когда уже указ был подписан, но еще был не кодифицирован, спросили, где представлять. Это было с самого утра в 8 часов в выходной день. Меня разбудили телефонным звонком и спросили, где из янтарных регионов можно представить, и первое, что мне пришло в голову, это было Олевск, так оно произошло. Когда президент прилетел в Олевск и я был представлен, после того за полгода незаконной добычи янтаря в Житомирской области не стало.

Кроме того, есть отличные граниты и другие полезные ископаемые, благодаря "Большому строительству" достаточно сильно развился аграрный регион. У нас много позиций, в которых мы лидируем, например, в выращивании гречки, ржи, по ягодам мы занимаем 3/4 нашего украинского рынка. Житомирская область самодостаточная, цветущая и богатая, наша задача, чтобы это все приумножалось, чтобы средства и бизнес оставались здесь, чтобы люди не уезжали зарабатывать за границу, чтобы инвестор с удовольствием приходил, чтобы он не беспокоился, что у него кто-то отожмет копейку. Мне приятно, что люди не боятся реинвестировать в Житомирскую область, в ближайшее время будет открываться итальянская компания, которая производит продукцию для животных. Они взяли дополнительную землю, и там будет открыта новая очередь производства. Мне приятно, что "Церзанит" доинвестирует свой бизнес. Владельцы зашли в 2006 или 2008 году, прямых инвестиций вложили 135 миллионов. Но землю не могли получить до сих пор, потому что кое-кто коррупционными связями пробовал ее забрать. Прилетели владельцы, сели напротив и сказали: "Давайте вы не будете говорить об инвестициях, давайте вы поможете инвесторам. Мы вложили 135 миллионов, мы обязуемся еще 15 миллионов вложить, если мы получим этот участок". Вопрос был решен. Потому нам верят.

"Бизнес сегодня вести легко, если ты – порядочный бизнесмен"

– Виктор Гольдский. Давайте спросим у бизнеса, изменилось ли что-то. Александр Николаевич, комфортно ли вести бизнес в Житомирской области? Потому что, если мы посмотрим статистику, то ВРП, региональный продукт на душу населения – один из самых низких, до 20 тысяч гривен. Это значит, что нет внутреннего рынка и те предприниматели, которые работают в области, не имеют потенциала для роста. Поэтому вопрос первый, это регуляторная работа с органами государственной власти. Изменилось ли что-нибудь, не мешают ли? И второй – это развитие бизнеса в регионе.

– Александр Ющенко. Спасибо за вопросы. Что касается первого вопроса, то бизнес сегодня вести легко, если ты – порядочный бизнесмен. Я вам откровенно говорю, что такой поддержки, как сегодня, на государственном уровне никогда не было. Если взять сектор АПК, то государство компенсирует строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов, реконструкцию залов животноводческих помещений в размере 50% от стоимости без НДС. Есть нишевые культуры: гречка, овес, просо, культивация которых поддерживается государством в размере 5000 гривен на гектар площади.

У нас также есть областные программы, которые поддерживают развитие села. Что такое сельское хозяйство? Если это замкнутый цикл, если это не как в холдингах: приехали, посеяли и собрали, а когда есть в селе школа, больница, колхоз, сегодня это фермерские хозяйства, то ты очень себя комфортно чувствуешь. Власть сейчас вообще другая, она изменилась. С предприятий, которые хорошо и долго работают, никто ничего не требует. Отлично, что открылся рынок земли, что дало уверенность в завтрашнем дне.

Децентрализация спустила полномочия сверху вниз и только ОТГ решает, как принимать инвестора. Сегодня существует эффективная коммуникация с администрациями на любых уровнях, потому что все понимают, бизнес – это наполнение бюджетов, это рабочие места, занятость населения, это высокие заработные платы. Вот я под новый проект, который стоит 250 миллионов гривен и сегодня успешно строится и реализован на 60%, не мог получить землю в течение трех лет. Это то, что Виталий говорил. Был вопрос с Госгеокадастром: никого не интересовало: инвестор ты или нет, там, как и в ГАСИ такса, все. Как только создалась Барановская ОТГ, мне сразу же дали земельный участок, на котором находились старые животноводческие помещения, то есть сейчас не проблема взять землю, изменить целевое назначение.

Давление со стороны контролирующих органов я не наблюдаю, это не то, что было в 90-е, когда у меня один бизнес работал на то, чтобы отбиваться от взяток, потому что с рэкетом было легче договориться, чем с государственными структурами: пожарные, налоговики. Сейчас такого нет, потому что все умны, имеют доступ к социальным сетям. Можно очень быстро испортить себе авторитет и, соответственно, жизнь.





– Виктор Гольдский. Вы говорили, что большой плюс, что открыли рынок земли.

– Александр Ющенко. Конечно, я сейчас здесь все разложу по полкам, мы давно ждали этого. Я сегодня вкладываю очень большие деньги в "Алекс-Агро". Заработную плату я тоже не получаю, все реинвестирую в производство. Потому что одно место под КРС — это 10 тысяч долларов. Тем более у нас органический сектор. Это была моя стратегия построить вертикально интегрированную группу компаний от выращивания кормовой базы до реализации продуктов в национальных сетях. Цель – донести до общественности, что можно заниматься органикой и получать неплохие прибыли, хотя и не такие, как при традиционном земледелии. Там гораздо большая маржинальность. Зато цель органики — это сохранение чистой окружающей среды, ландшафта, ответственность перед будущими. поколениями. В органике запрещено использовать пестициды, гербициды. Гуманное отношение к животным, приближенное к природным условиям содержание, запрещено их привязывать, доступ к выгулу должен быть 24 часа в сутки, к лежанке – 24 часа, к воде и пище тоже.

Относительно стоимости арендованных земель, то это примерно 5000 пайщиков, в среднем пай 2,2 гектара. Раскладываем по полкам: на сегодняшний день у меня есть желающие продать земельный пай, всего 80 человек, посчитайте, какой это процент. Преимущественно продают те, у кого есть проблемы, например дети учатся, проживают в другой стране, а осталось от родителей наследие и они приезжают, чтобы переоформить, проблемы со здоровьем. Я вчера сидел до 9 часов вечера и подписал 150 договоров, из них 30% люди заключают на 15 лет, потому что кто не продаст землю завтра-послезавтра, то она будет дорожать. При этом не каждый желающий может продать, потому что есть неусовершенствованная система оценки, есть нормативно-денежная оценка пая, это по закону. Мы не можем продать или приобрести паи, и нотариус не пойдет на оформление нотариальных действий по более низкой нормативно-денежной оценке. А есть экспертная оценка, которую делает Фонд госимущества.

Вот вы хотите продать пай. Например, 2 гектара земли стоят 84 тыс. гривен по нормативно-денежной оценке, это нормальная цена, это в пределах 1,5-2 тысячи долларов за гектар, зависит от земельного участка, от его качества. Мы идем к нотариусу, он заходит в Единую базу данных оценки Фонда госимущества и довольно часто возникает ситуация, что оценка Фонда госимущества превосходит нормативно-денежную в 10 раз. А оплату производит за оформление пая человек. И выходит, что тому, кто хочет продать пай, нужно заплатить больше, чем стоит сам пай согласно нормативно-денежной оценке. Как обещает министр сельского хозяйства, этот вопрос должен быть разрешен в ближайшее время.

- Виктор Гольдский . Вторая часть вопроса, как расширить внутренний региональный рынок?

– Александр Ющенко. Для расширения внутренних региональных рынков в Житомирской области нужны индустриальные парки, площадки для продажи. Возьмем отрасль мебели. Как таковой промышленности не существует, у "мебельщиков" нет даже праздника, когда лесники празднуют, тогда и мебельщики, но нас никто не приветствует. Сегодня Украина экспортирует мебель всего на 700 миллионов долларов. Польша продает сегодня на 20 миллиардов, а мы – на 700 миллионов. Что "подтягивает" отрасль мебели? Химическую промышленность, текстильную, которой у нас нет! Клей, лак, который мы покупаем тоннами, более 20 миллионов тонн в год лака, его экспортируют из Италии, Германии, вся химическая промышленность сейчас не работает. Мы мало работаем на европейских рынках. Компания "Мирт" 70% своей продукции экспортирует. Это представительства в Узбекистане, Казахстане, Дубае, Баку. Наш рынок – это эксклюзивная мебель, проекты государственные, сейчас мы активно сдаем объект в Узбекистане, это сенат. При Кучме в 2001 году в Администрации президента 4 этаж делала компания "Мирт", также Гуту — резиденцию президента, многие правительственные объекты в Казахстане, например, сенат в 2019 году.

Мебельную отрасль нужно развивать. Для того чтобы это сделать, необходимо мощное сотрудничество торгово-промышленных палат, нужно делать площадки. Нам нужна государственная поддержка, потому что когда мы поехали на самую большую выставку в мире мебели, где законодатели моды итальянцы, Стефано Ричи, много разных брендов, европейцы посмотрели наш каталог, увидели, что наша мебель лучше, из более натуральной древесины, нам отказали в сотрудничестве. Они свои рынки защищают.

По ВРП на одного работающего: "Органик Милк" — 60 тысяч долларов, мебельная фабрика — 40 тысяч долларов, "Алекс-Агро" — 42 тысячи долларов на одного работающего. Это очень много. Если в Катаре – самой дорогой стране, где самый высокий ВВП в мире, это 100 тысяч долларов на одного работающего, это очень большая добавленная стоимость и именно она дает рабочие места.

– Виталий Бунечко. На самом деле, у нас люди привыкли пойти в лес, срезать и отправить кругляк на экспорт.

– Александр Ющенко. А меня-мебельщика спрашивают: "Почему у тебя такая дверь дорогая?" Потому что я покупаю дуб по 30 тысяч, мне его еще нужно распилить, высушить и сделать из него изделие.

– Виталий Бунечко. Сделать рабочие места, добавить добавленную стоимость, платить налоги.

– Александр Ющенко. Еще для развития нужно подтягивать науку. Сегодня бизнес отдельно, наука отдельно и это большой минус. Я даже со Шмыгалем об этом говорил, когда мы были в Коростене, что если мы не введем дуальное образование, то перспектив не увидим. У немцев есть все: автостроение, машиностроение, они лидеры во многих отраслях. Потому что дуальное образование было введено в 1965 году, где было 50% за партой и 50% – на практике. Только таким образом мы можем дать специалиста. А сейчас человек приходит с вуза с "красным" дипломом, и я не говорю о том, что он английского языка не знает и не готов вообще, и заработную плату хочет сразу 25-30 тысяч гривен. Такие зарплаты есть, сегодня тракторист-специалист получает 60 тысяч, потому что трактор сейчас стоит 320 тысяч долларов плюс еще прицепной агрегат, например сеялка, 120 тысяч евро. Поэтому дешевле платить хорошему специалисту хорошую зарплату, нежели потом техник ремонтировать.





"Мы первые с Минздравом разрабатывали, как нужно хоронить умерших от коронавируса", — Виталий Бунечко

– Виктор Гольдский. Давайте немного о ковиде.

– Виталий Бунечко. Разве о ковиде можно немного? Мы два года боремся с ним, и проблема огромная. У нас "красная" зона и 68% загрузки койко-мест. Меня очень раздражают антивакцинаторы, которые не имеют права, и это моя позиция, давать оценку: можно вакцинироваться или нет. Придите в больницу, посмотрите, что там делается, сколько невакцинированных находятся в инфекционных больницах, опять же те самые "диванные" эксперты. Мы полтора года находимся в таком состоянии, возникают определенные проблемы и в ручном режиме мы решаем вопрос доставки кислорода, потому что когда ты понимаешь, что это человеческие жизни, это необходимо. Мы первые с Минздравом разрабатывали, как нужно хоронить умерших от ковида. На сегодняшний день развернуто 3000 коек при том, что начинали мы с одного инфекционного отделения, а сейчас 24 больницы предоставляют эти услуги. Сегодня практически на 100% мы снабжены кислородом, нет проблем, но нагрузка на медицинскую систему невероятна.

– Виктор Гольдский. Каков уровень вакцинации сотрудников ОГА?

– Виталий Бунечко. 95%. Вчера мы получили статистику, и со вчера люди, которые не вакцинированы, не вышли на работу. Чтобы было объективно, есть категория только переболевших и у них иммунитет, и есть люди, которые находятся либо на больничном, либо в отпуске. Фактически людей, которые ушли с работы без сохранения заработной платы, нет. Что касается районных государственных администраций, то сегодня я не владею информацией, не знаю, кто не вакцинировался. Такого, что я не буду вакцинироваться и не выйду на работу, я не видел. Есть норма закона, постановление Кабинета министров, и оно говорит о том, что мы обязаны отстранить от работы всех невакцинированных.

– Виктор Гольдский. Если сейчас почти все вакцинированы, почему мы наблюдаем увеличение случаев госпитализации, выявление заражения. Это неэффективная вакцина? Какая популярная вакцина в Житомирской области?

– Александр Зарицкий. Нельзя сказать, какая самая популярная вакцина, потому что на сегодняшний день можно удовлетворить любой прихотливый вкус.

- Виктор Гольдский . Она ведь бесплатная, вот пришла партия вакцины и на какую-то область ее отправили.

– Александр Зарицкий. Здесь вы совершенно метко отметили, когда есть все бесплатное и мы очень все оказываемся специалистами. По-моему, государство создало условия, чтобы удовлетворить наиболее требовательного потребителя. Извините, "Спутника" у нас нет, и он нам не нужен в сегодняшней ситуации. Если говорить о том, почему увеличилось количество больных, то согласитесь, что видно невооруженным глазом – за период пандемии наше государство резко нарастило мощности по диагностике. Это где-то 4000 образцов в сутки. Кроме того, сегодня можно производить быстрые тесты, они очень распространены в АТБ. Быстрый тест стоит 150 гривен, поэтому государство вышло на тот уровень, который нужен. Есть такой показатель "Количество тестирований на 100 тысяч населения". В Житомирской области этот показатель в 3-4 раза выше среднего по Украине. Мы стали лучше выявлять вирус.

Обратите внимание, что область только преодолела весенний пик и это увеличение было в пределах 40 больных, а количество выявленных больных значительно больше. Это свидетельствует о том, что вирус передается более агрессивно. Несмотря на увеличение выявления больных, все же наша система справляется, потому что загрузка на сегодняшний день 66% коек, которые выделены. Причин этому две: медики научились выявлять заболевание на ранних стадиях и на наших людей ничто так не влияет, как страх. Как только сообщили об ограничительных мерах, что с 8 ноября, если нет вакцинации, то у тебя есть определенные ограничения по работе, свсе побежали делать либо прививки, либо тесты. В летний период у нас было 2-2,5 прививок в сутки, то сейчас есть дни, когда более 10 тысяч прививок в сутки.

– Виктор Гольдский. Сколько уже вакцинированных жителей Житомирской области?

– Александр Зарицкий. На сегодняшний день это 27-28%, этот уровень невысокий, но область уступает всего на 1-1,5 процента среднестатистическому показателю по Украине,. Я не буду называть те регионы, в которых более низкий показатель, но скажу, что если кто-то будет ссылаться на географические особенности, то Житомирская область не уникальна по сравнению с другими, потому что ее север — это малонаселенные территории и там в основном проживают люди, которые попадают в группу риска, которым 60+. Поэтому, если кто приводит контраргумент, что у нас труднодоступные горные территории, то Житомирская область тоже имеет такие территории. По болоту проехать не намного легче, чем по тропам. Если в других областях были случаи, когда лечебные учреждения были доведены до отчаяния и медработники перекрывали дорогу, потому что не было возможности выплатить им зарплату, то в Житомирской области такого не было.

– Виктор Гольдский. Увольняются ли врачи из-за того, что не хотят работать в таких условиях, не хотят быть вакцинированными? Хватает ли врачей в медицинских учреждениях, нет ли дефицита врачей? Согласны ли оставшиеся работать в условиях распространения ковида?

– Александр Зарицкий. Дефицит врачей есть, и это дефицит по всей Украины. Фактор, что врачи из коммунальных и государственных учреждений переходят в частную медицинскую сферу, это устойчивый тренд и единственный плюс, что это не 15-20%, а где-то 3-7%, но и это уже существенно. Медицинские работники сегодня похожи на военных, когда речь идет о том, что нужно лечить больных, которые для тебя не совсем профильные. Учтите, что в течение длительного времени врач учится не для того, чтобы сделать операцию на глазу, а он изучает всю медицину, имея коллегу-специалиста и под его наблюдением может работать и хирург, и терапевт, и лор, и эндокринолог по принципу универсальности и взаимозаменяемости. У нас есть протокол лечения, и наши специалисты и ученые внесли весомый вклад в разработку именно таких протоколов. Пандемия коронавируса показала не только медицинские проблемы, но и общественные. Не каждая больница в силу объективных причин может оказывать в полном объеме помощь ковидным больным. По хорошей дороге можно доставить человека и за 70-80 километров в течение часа, поэтому это цивилизационный вызов, который будет побуждать человечество пересмотреть подходы к жизни, экономике, общественным отношениям, медицине.

– Виктор Гольдский. Александр, к вам вопрос о коммуникациях между двумя секторами – между государственным и частным – и проблема коммуникации. Если мы возьмем ситуацию с ковидом, то все говорят, что была провалена пиар-компания по вакцинации, то есть государство недоработало, когда доносило необходимость вакцинации до населения. А это проблема коммуникации, потому какие основные проблемы можно решить быстрыми методами?

– Александр Вербицкий. Здесь медиатор у нас губернатор, его надо поздравить. Господин Бунечко за два года в рейтинге губернаторов с 19-го места поднялся на 6-е место. коммуникации председателя ОГА происходят в следующих направлениях: губернатор общается с главами администраций, с главами ОТГ, с мэрами городов и главами областных советов. Самая тяжелая коммуникация с Офисом президента и Кабинетом министров — это чистый соцэконом. Я хочу задать вам вопрос (вопрос для Бунечко): область не в политике, потому что большинство глав ОТГ – не члены партии. Это показывает паспорт, размещенный на сайте администрации. Наряду с этим, область входит в лидеры по объемам привлеченных иностранных инвестиций. Связан ли ваш успех с 2019 года с тем, что вы не играете в большую политику, как у нас есть в других областях?

– Виталий Бунечко. Я хочу сказать, что действительно прежде всего я – человек, назначенный президентом, существую в вертикали президента и у меня нет люфта. Я – человек военный, президент определил мой участок работы, у нас есть время, пока не началась новая волна выборов, у нас есть время что-то сделать, нам есть над чем работать. Мне приятно, когда я отчитывался за предыдущий год, то все депутаты, кроме одного воздержавшегося, были удовлетворены отчетом. В политику играют на выборах, а дальше нужно просто работать для Украины, для Житомирской области, для развития родного края.

– Александр Вербицкий. На местном уровне делается все, что возможно, провал, который может быть где-то сверху, – это неправильно скопированная откуда-то информация. Здесь, в области, показатели хорошие.

– Александр Ющенко. Если добавить к вопросу коммуникаций, то я бы хотел вас вернуть немного в прошлое, когда здесь начиналась пандемия ковида, а в социальных сетях появился пост о том, как в инфекционной больнице лечат больных ковидом, на него однобоко среагировали. Тогда глава администрации с мэром пришли в инфекционное отделение и успокоили работников. Это пример того, как политика сходится с одним знаменателем – человеком.

– Виктор Гольдский. Хорошо, наше время исчерпано, всем спасибо.





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